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Özel’in çağrısı sokakları karıştırdı! Polise kaldırım taşıyla saldırdılar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokak çağrısının" ardından İstanbul'da Valiliğin yasaklamasına rağmen başlayan izinsiz gösteriler devam etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan gruplar polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmadı. Unkapanı Köprüsü üzerinden Taksim'e yürümek isteyen göstericilere polis müsaade etmedi. Göstericiler polislere toldan söktükleri kaldırım taşları, su şişesi, tahta ve meşalelerle saldırdı. Benzer olaylar Ankara’da da yaşandı.