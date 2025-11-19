19 Kasım 2025, Çarşamba

Özel’den yeni değişim hesabı! İmamoğlu’na yakın isimler liste dışı

Özel'den yeni değişim hesabı! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışı

Giriş: 19.11.2025 09:13
CHP lideri Özgür Özel de Meclis Grubu’nda konuştu. İBB iddianamesinin kurgulandığını öne sürdü. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını peşinen reddetti. Bunlar yaşanırken CHP'de kurultay takvimi de işliyor. Ve bir sürprizden bahsediliyor. Özgür Özel'in parti yönetimini değiştireceği; Kılıçdaroğlu'na ve hatta İmamoğlu'na yakın isimleri de uzaklaştıracağı konuşuluyor.
