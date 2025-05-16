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Özel’den terörsüz Türkiye mesajı: Terör bitsin isteriz!

Özel'den "terörsüz Türkiye" mesajı: Terör bitsin isteriz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 22:03
Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde kendisini feshederek silah bırakacağını açıkladı. Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir canlı yayında, terörün sona ermesi adına yürütülen sürece destek verdiğini açıkladı. Özgür Özel’in gündeminde, CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da vardı. Özel, parti içindeki denge ve adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
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Özel’den terörsüz Türkiye mesajı: Terör bitsin isteriz!
Özel’den terörsüz Türkiye mesajı: Terör bitsin isteriz!
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