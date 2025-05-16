Özel'den "terörsüz Türkiye" mesajı: Terör bitsin isteriz!

Terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde kendisini feshederek silah bırakacağını açıkladı. Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldığı bir canlı yayında, terörün sona ermesi adına yürütülen sürece destek verdiğini açıkladı. Özgür Özel’in gündeminde, CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da vardı. Özel, parti içindeki denge ve adaylık süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

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