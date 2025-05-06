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Özel’den saldırı açıklaması: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!

Özel'den saldırı açıklaması: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 19:44
CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daki saldırının ardından ilk grup toplantısı mesaisinde kürsüdeydi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı toplantıda konuşan özel, İmamoğlu’nun gittiği otelin güvenlik kameralarının bantlanmasıyla ilgili konuştu. "İyi ki de bantladık çok da iyi yaptık", dedi. CHP Genel Başkanı, depremlerden günler sonra İstanbul’a gitmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
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Özel’den saldırı açıklaması: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
Özel: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!
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