Özel’den saldırı açıklaması: Koruma zafiyeti varsa bana aittir!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'daki saldırının ardından ilk grup toplantısı mesaisinde kürsüdeydi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı toplantıda konuşan özel, İmamoğlu’nun gittiği otelin güvenlik kameralarının bantlanmasıyla ilgili konuştu. "İyi ki de bantladık çok da iyi yaptık", dedi. CHP Genel Başkanı, depremlerden günler sonra İstanbul’a gitmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

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