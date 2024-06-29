29 Haziran 2024, Cumartesi
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Özel'den partisine "normalleşme" mesajı! Cumhurbaşkanı adaylığı için ne düşünüyor?
CHP Genel Başkanı Özgür özel katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamaları değerlendirirken CHP’ye de normalleşme çağrısında bulundu. Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise dikkati çeken ifadeler kullandı.