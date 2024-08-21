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Özel'den kurşun iddiasına röntgenli cevap!

Özel'den kurşun iddiasına röntgenli cevap! "FETÖ'cü hesapların yaydığı yalan"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 22:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının nasıl kırıldığıyla ilgili spekülasyonlar bitmeyince, röntgen filmini paylaştı. Oryaya atılan iddialar için de "hepsi, FETÖ'cü hesapların yaydığı yalanlar" dedi.
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