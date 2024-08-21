Özel'den kurşun iddiasına röntgenli cevap! "FETÖ'cü hesapların yaydığı yalan"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının nasıl kırıldığıyla ilgili spekülasyonlar bitmeyince, röntgen filmini paylaştı. Oryaya atılan iddialar için de "hepsi, FETÖ'cü hesapların yaydığı yalanlar" dedi.

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