13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Gelme!
Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!

Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Gelme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 21:22
Gözler, CHP’deki şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül Pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Parti içinde panik yaratan soru ise, “Ya mutlak butlan kararı verilirse?” oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessizliğini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel mesaj üstüne mesaj gönderiyor. Özel’in bu tutumu, bir nevi parti içinde psikolojik baskı olarak değerlendiriliyor. Özel, açıklamalarından birinde selefi Kılıçdaroğlu için, “Kemal Bey böyle bir şeye tenezzül etmez” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Firari patronlar nerede?
Firari patronlar nerede?
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon!
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon!
Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!
Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Gelme!
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus'tan Gazze’ye yola çıktı
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
Bakan Göktaş: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans”
Bayrampaşa Belediyesi’nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Bayrampaşa Belediyesi'nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti
"Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Daha Fazla Video Göster