Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!

Gözler, CHP’deki şaibeli kurultay davasının görüleceği 15 Eylül Pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Parti içinde panik yaratan soru ise, “Ya mutlak butlan kararı verilirse?” oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessizliğini korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel mesaj üstüne mesaj gönderiyor. Özel’in bu tutumu, bir nevi parti içinde psikolojik baskı olarak değerlendiriliyor. Özel, açıklamalarından birinde selefi Kılıçdaroğlu için, “Kemal Bey böyle bir şeye tenezzül etmez” ifadelerini kullandı.

