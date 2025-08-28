28 Ağustos 2025, Perşembe

Özel’den Güney’e destek mitingi! Yine Akın Gürlek’i hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 23:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnanç Güney’e destek istediği mitingte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik tehditkar ifadelerde bulundu. Açıklamalara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Söz konusu sözler üzerine resmî soruşturma başlatıldı.
