28 Ağustos 2025, Perşembe
Özel'den Güney'e destek mitingi! Yine Akın Gürlek'i hedef aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnanç Güney’e destek istediği mitingte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik tehditkar ifadelerde bulundu. Açıklamalara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Söz konusu sözler üzerine resmî soruşturma başlatıldı.