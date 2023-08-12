12 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özel Yayın - Yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında!
A Haber’de 11 Ağustos’ta yayınlanan Özel Yayın programında, yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında boy gösterdi. Türkiye’nin 2002 yılından sonra savunma sanayiinde yaptığı atılımlar değerlendirilirken, programa TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit konuk oldu. Programda, “Milli motorlar nasıl geliştirildi? Yerli ve milli üretimin geldiği son nokta nedir? soruları yanıt buldu.