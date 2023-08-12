12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel Yayın - Yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında!

Özel Yayın - Yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 01:49
A Haber’de 11 Ağustos’ta yayınlanan Özel Yayın programında, yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında boy gösterdi. Türkiye’nin 2002 yılından sonra savunma sanayiinde yaptığı atılımlar değerlendirilirken, programa TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit konuk oldu. Programda, “Milli motorlar nasıl geliştirildi? Yerli ve milli üretimin geldiği son nokta nedir? soruları yanıt buldu.
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber’de!
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber'de!
Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Bahçeli’ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos’ta...
Bahçeli'ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos'ta...
Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar
Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Eren Bülbül' mesajı
AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
İBB Başkanı İmamoğlu’nun algı çalışmaları
İBB Başkanı İmamoğlu'nun algı çalışmaları
İYİ Parti’nin ittifak yanıtı ne olacak?
İYİ Parti'nin "ittifak" yanıtı ne olacak?
3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
MHP’den İYİ Parti’ye çağrı
MHP’den İYİ Parti’ye çağrı
Daha Fazla Video Göster