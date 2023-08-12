Özel Yayın - Yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında!

A Haber’de 11 Ağustos’ta yayınlanan Özel Yayın programında, yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında boy gösterdi. Türkiye’nin 2002 yılından sonra savunma sanayiinde yaptığı atılımlar değerlendirilirken, programa TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit konuk oldu. Programda, “Milli motorlar nasıl geliştirildi? Yerli ve milli üretimin geldiği son nokta nedir? soruları yanıt buldu.