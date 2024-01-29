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Özel ve İmamoğlu’nun aday kavgası! İzmir ve Çankaya düğümü çözülemiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 08:58
CHP bırakın seçim kampanyasına başlamayı, daha adaylarını bile belirleyemedi birçok yerde. Son yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında da İzmir ve Çankaya için aday ismi çıkmadı. Krizin arkasında Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki güç savaşının olduğu konuşuluyor.
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