ÖZEL RÖPORTAJ | Ticaret Bakanı Ömer Bolat A Haber'e konuştu: Ülke liderleri Cumhurbaşkanımızı tebrik için sıraya girdiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 kez konuşan ve gündeme damga vuran mesajlar veren Başkan Erdoğan, bir kez daha BM kürsüsünden dünyaya önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabının ardından A Haber'e özel röportajda bulunan Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, yatırım gelişmelerine ve Başkan Erdoğan'ın etkileyici manifestosuna yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.