Özel okullarda zam oranı belli oldu! Başkan Erdoğan: Tavan yüzde 36 ile sınırlandırıldı

Bir milyon aileyi ilgilendiren özel okullardaki zamlara ilişkin olarak yeni tarife belirlendi. Başkan Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı değerlendirdi.

Derya Kargılı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hesaplamalar yapıldığında aşağı yukarı bu rakamlara tekabül ediyordu. Cumhurbaşkanlığı ve yetkilerin aldığı bu karar oldukça yerindedir. Bu ekonomik koşullar için makul bir artıştır.

Bir kafa karışıklığı vardı okullar ve veliler için bu ortadan kalktı. Pandemi döneminde KDV yüzde 1'e inmişti, bu dönemde yine böyle bir çalışma olursa veliler mutlu olacaktır."