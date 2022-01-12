12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel okullarda zam oranı belli oldu! Başkan Erdoğan: Tavan yüzde 36 ile sınırlandırıldı

Özel okullarda zam oranı belli oldu! Başkan Erdoğan: Tavan yüzde 36 ile sınırlandırıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2022 16:36
Bir milyon aileyi ilgilendiren özel okullardaki zamlara ilişkin olarak yeni tarife belirlendi.  Başkan Erdoğan, "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladık" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı değerlendirdi.

Derya Kargılı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hesaplamalar yapıldığında aşağı yukarı bu rakamlara tekabül ediyordu. Cumhurbaşkanlığı ve yetkilerin aldığı bu karar oldukça yerindedir. Bu ekonomik koşullar için makul bir artıştır.

Bir kafa karışıklığı vardı okullar ve veliler için bu ortadan kalktı. Pandemi döneminde KDV yüzde 1'e inmişti, bu dönemde yine böyle bir çalışma olursa veliler mutlu olacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu’nun vaadine CHP’den ret
Kılıçdaroğlu'nun vaadine CHP'den ret
Özel okullarda zam oranı belli oldu!
Özel okullarda zam oranı belli oldu!
İşte İlk milli İHA’nın ilk test uçuşu!
İşte İlk milli İHA'nın ilk test uçuşu!
Başkan Erdoğan’dan önemli kabul
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
HDP’li vekilin PKK’lı teröristle fotoğrafları
HDP'li vekilin PKK'lı teröristle fotoğrafları
Çöpten elektrik üretiliyor!
Çöpten elektrik üretiliyor!
Dev proje için özel yapılıyor
Dev proje için özel yapılıyor
HDP’li vekilin yeni fotoğrafları!
HDP'li vekilin yeni fotoğrafları!
Bitmeyen ol çalışması!
Bitmeyen ol çalışması!
HDP’li vekil terör kampında!
HDP’li vekil terör kampında!
Asfaltlama çalışması tamamlandı
Asfaltlama çalışması tamamlandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplanıyor
Daha Fazla Video Göster