09 Mart 2024, Cumartesi
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Özel okullarda ücretsiz kitap dönemi! Ücretsiz kitapların okutulması zorunlu
Özel okullarla ilgili en çok tartışılan başlıklardan biri, velilerden alınan fahiş kitap ücretleri. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor bununla ilgili. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren, özel okullarda da devletin öğrencilere ücretsiz olarak verdiği ders kitaplarının okutulması zorunlu hale gelecek. Peki, okul yönetimleri bu karara uymazsa? Düzenleme hazırlanırken, bu ihtimal de dikkate alındı. Karara uymayan okulları ağır yaptırımlar bekliyor.