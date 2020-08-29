Özel okullarda indirim yapılacak mı? Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Taşel A Haber’de yorumladı

Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir... Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik.” dedi. Bakan Selçuk’un açıklamasında sonra A Haber canlı yayına bağlanan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EBA DÜNYANIN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

İbrahim Taşel, "Bakanımız Ziya Selçuk çok doğru açıklamalarda bulundu. Mart ayına göre uzaktan eğitim konusunda gelinen noktayla ilgili Bakanımz bilgileri paylaştı. Bu gelişmeleri bizler de takip ediyoruz. EBA dünyanın önemli projelerinden biri. Bizler de bakanlığımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha da gelişecek " diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ KURALLAR VAR"

Taşel, "Ben yüz yüze eğitimin gerçekleşeceğine inanan birisiyim. İnşallah 21 Eylül itibariyle okullarımız kademeli de olsa açılacak. Şu anda okullarımızda 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri devam ediyor. Öğrenciler çok ciddi kurallar içerisinde hareket ediyor. Bu nedenle bir olumsuzluk yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM SEKTÖRÜNDE SİYASALLAŞTIRMALAR YAPILIYOR"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, "Eğitim sektöründe bir takım siyasallaştırmalar yapılıyor. Bütün sektörlerde olabilecek şeyleri abartmaya gerek yok. 18 milyon öğrencisinin eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi çok büyük bir vebaldir. Çocuklarımızın bir an önce yüz yüze eğitime başlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ÖZEL OKULLARDA İNDİRİM OLACAK MI?

İbrahim Taşel, "Biz bildirim yayınladık. Bu sene okulların fedakarlık yılı olduğunun altını çizdik. Okulların giderlerinin neler olduğunu iyi bilmek lazım. Öğretmen, KDV, SGK primleri ve kira giderleri… Bunlar önemli gider kalemleri. Devletimiz ile yaptığımız görüşmelerde iyileştirmeler yapılacağı konusunda mesajlar aldık." dedi.