29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel okullarda indirim yapılacak mı? Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Taşel A Haber’de yorumladı

Özel okullarda indirim yapılacak mı? Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Taşel A Haber’de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2020 12:15
Güncelleme:29.08.2020 12:15
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir... Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik.” dedi. Bakan Selçuk’un açıklamasında sonra A Haber canlı yayına bağlanan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel önemli değerlendirmelerde bulundu.

"EBA DÜNYANIN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

İbrahim Taşel, "Bakanımız Ziya Selçuk çok doğru açıklamalarda bulundu. Mart ayına göre uzaktan eğitim konusunda gelinen noktayla ilgili Bakanımz bilgileri paylaştı. Bu gelişmeleri bizler de takip ediyoruz. EBA dünyanın önemli projelerinden biri. Bizler de bakanlığımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha da gelişecek " diye konuştu.

"ÇOK CİDDİ KURALLAR VAR"

Taşel, "Ben yüz yüze eğitimin gerçekleşeceğine inanan birisiyim. İnşallah 21 Eylül itibariyle okullarımız kademeli de olsa açılacak. Şu anda okullarımızda 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri devam ediyor. Öğrenciler çok ciddi kurallar içerisinde hareket ediyor. Bu nedenle bir olumsuzluk yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM SEKTÖRÜNDE SİYASALLAŞTIRMALAR YAPILIYOR"

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel, "Eğitim sektöründe bir takım siyasallaştırmalar yapılıyor. Bütün sektörlerde olabilecek şeyleri abartmaya gerek yok. 18 milyon öğrencisinin eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi çok büyük bir vebaldir. Çocuklarımızın bir an önce yüz yüze eğitime başlaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

ÖZEL OKULLARDA İNDİRİM OLACAK MI?

İbrahim Taşel, "Biz bildirim yayınladık. Bu sene okulların fedakarlık yılı olduğunun altını çizdik. Okulların giderlerinin neler olduğunu iyi bilmek lazım. Öğretmen, KDV, SGK primleri ve kira giderleri… Bunlar önemli gider kalemleri. Devletimiz ile yaptığımız görüşmelerde iyileştirmeler yapılacağı konusunda mesajlar aldık." dedi.

Özel okullarda indirim yapılacak mı?
Özel okullarda indirim yapılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? İşte cevabı
Okullar ne zaman açılacak? İşte cevabı
Onbinlerce personelle dev uygulama
Onbinlerce personelle dev uygulama
Özel okullar indirim yapacak mı? Bakan Selçuk açıkladı
Özel okullar indirim yapacak mı? Bakan Selçuk açıkladı
Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Yeni eğitim yılı nasıl olacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Hazırlıklar tamamlandı! Yeni dönem başlayacak
Hazırlıklar tamamlandı! Yeni dönem başlayacak
Akşener’den “Dostlar Grubu” çıkışı
Akşener’den “Dostlar Grubu” çıkışı
Türkiye’de aşı denemeleri nasıl olacak?
Türkiye’de aşı denemeleri nasıl olacak?
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Oktay'dan AB'ye sert tepki: Samimiyetsizliktir
Oktay'dan AB'ye sert tepki: Samimiyetsizliktir
Doğu Akdeniz'de kritik iddia! Türkiye'den vur emri
Doğu Akdeniz'de kritik iddia! Türkiye'den "vur" emri
O ülke kendini bölgenin valisi olarak görüyor
"O ülke kendini bölgenin valisi olarak görüyor"
Daha Fazla Video Göster