03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel okullarda gizli zam mercek altında! Kayıt işlemleri başlayınca şikayetler arttı

Özel okullarda gizli zam mercek altında! Kayıt işlemleri başlayınca şikayetler arttı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2023 10:25
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların eğitim giderlerinin dışında "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı. Buna göre, özel okul kayıt sözleşmesi dışında bir kalem tespit edildiği anda kademeli ceza sistemi uygulanacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
6’lı koalisyonda aday skandalı!
6'lı koalisyonda aday skandalı!
Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı!
Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı!
Bolu’da zincirleme kaza!
Bolu'da zincirleme kaza!
CNN’e konuştu: Kaybeden ABD olur
CNN'e konuştu: Kaybeden ABD olur
Savaş yeni cephelere sıçrar mı?
Savaş yeni cephelere sıçrar mı?
Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açıldı!
Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi açıldı!
Bugün açılıyor
Bugün açılıyor
Avrupa ülkelerinin konsolosluk provokasyonu
Avrupa ülkelerinin konsolosluk provokasyonu
Konsolosluklar neden kapanıyor?
Konsolosluklar neden kapanıyor?
Cemevi Başkanlığı’na atama
Cemevi Başkanlığı’na atama
Girişimcilere müjdeli haber
Girişimcilere müjdeli haber
Daha Fazla Video Göster