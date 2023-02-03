Özel okullarda gizli zam mercek altında! Kayıt işlemleri başlayınca şikayetler arttı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların eğitim giderlerinin dışında "sosyal etkinlik" ve "genel gider" kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı. Buna göre, özel okul kayıt sözleşmesi dışında bir kalem tespit edildiği anda kademeli ceza sistemi uygulanacak.

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