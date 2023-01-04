Özel okul zam oranı ne kadar olacak? Bakan Özer’den önemli açıklamalar

Çok sayıda velinin merak ettiği bu sorunun yanıtı için gözler bugün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'deydi. Bakan özer, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özer, “Özel okul ücretleri belirlenirken velilerin çıkarlarını merkeze alacağız.” dedi.

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