23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Özel okul ücretlerinde fahiş fiyat artışı! Yüzde 36 zam sınırına uyulmuyor mu? Veliler ne yapmalı?
Özel okul ücretlerinde fahiş fiyatı engellemek için zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı. Ancak bazı okulların bu sınıra uymadığı görüldü. Özel okullar açıklanan yüzde 36'lık zam oranının üzerinde bir fiyat uygulayabilir mi? Veliler ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.