Özel okul ücretlerinde fahiş fiyat artışı!

Özel okul ücretlerinde fahiş fiyatı engellemek için zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırılmıştı. Ancak bazı okulların bu sınıra uymadığı görüldü. Konuya ilişkin detayları Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan ile detaylandırdık.