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Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

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Giriş: 08.12.2023 12:01
Güncelleme:08.12.2023 12:02
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. Görüşme 1 saat sürerken yerel seçim süreci, olası adaylar ve iş birliği alternatiflerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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