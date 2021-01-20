Özel hastanede sağlık skandalı! Manolya Oktay ihmaller zincirinin kurbanı oldu

Son dakika haberine göre; Fransa'da yaşayan 24 yaşındaki Manolya Oktay burun ameliyatı olmak istediğini ailesine iletince aile de soluğu İstanbul'da aldı. Genç kız için Taksim'de bir özel hastane ile anlaşıldı. Genç kız ameliyata alındı. Anestezi sırasında nabzı duran genç kız yaşamını yitirdi.