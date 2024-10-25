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Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber'de!

Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 18:41
Türkiye, geçtiğimiz günlerde (23.10.2024) TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı. Saldırı sonrası Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber ekranlarına yansıdı. Polisler bölgeye helikopterle böyle hareket etti. A Haber muhabiri Murat Sekban, "Sırtlarında mühimmatları ile olay yerine gittiler" ifadelerini kullandı.
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