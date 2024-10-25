Özel harekatın TUSAŞ’a hareket anı sadece A Haber’de!

Türkiye, geçtiğimiz günlerde (23.10.2024) TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ile sarsıldı. Saldırı sonrası Özel harekatın TUSAŞ'a hareket anı sadece A Haber ekranlarına yansıdı. Polisler bölgeye helikopterle böyle hareket etti. A Haber muhabiri Murat Sekban, "Sırtlarında mühimmatları ile olay yerine gittiler" ifadelerini kullandı.

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