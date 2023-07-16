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Özel harekat şehitleri için anma programı! Şehitlerin isimlerin tek tek okundu

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Giriş: 16.07.2023 09:05
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz anma programında konuştu. Şehitleri yad eden Bakan Yerlikaya "Devlet bütün kurumlarıyla hainlerin ensesinde" dedi.
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