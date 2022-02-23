23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özel Harekat müdürüne veda | Hayrettin Eren Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Başkan Erdoğan, Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı.