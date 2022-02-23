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Özel Harekat müdürüne veda | Hayrettin Eren Ankara'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2022 17:04
Güncelleme:23.02.2022 17:05
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu. Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Başkan Erdoğan, Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren'in cenaze törenine katıldı.
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