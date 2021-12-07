Özel Harekat Kilyos’ta tatbikatta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 452 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Helikopterle inip arazi taraması yapan ekipler Türk Bayrağı açtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 452 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat kapsamında araziye bırakılan 452 personel arazi taraması, helikopterle hedefe atış gibi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikatta Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katılıyor. Ekipler helikopterle inip arazi taraması yaptı. Kırmızı beyaz sis bombası atan polisler daha sonra Türk Bayrağı açtı. Tatbikat devam ediyor.