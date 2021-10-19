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Özdemir Bayraktar'a veda! O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.10.2021 16:34
Türk İHA ve SİHA'larının üretilmesinde büyük emeği olan ve bu yolu verdiği zorlu mücadelelerle çocuklarına açan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından Türkiye'nin dört bir yanından ailesi ve yakınlarına taziye mesajı yağdı. İHA ve SİHA'ların üretim sürecinde yaşadığı zorluklar ve çetin mücadelesi ile tarihe geçen Bayraktar'ın dün çokça paylaşılan fotoğrafının da sırrı ortaya çıktı.
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