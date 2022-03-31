31 Mart 2022, Perşembe
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Özbekistan'dan Başkan Erdoğan için özel klip
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, Başkan Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinde kaydedilen görüntülerden oluşan bir klip hazırladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisince hazırlanan klip, Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in "Sizlerle, Özbekistan topraklarında bir kez daha görüşmemizden dolayı memnunum. Sizlerin misalinizde kardeş Türk halkına derin saygılarımı sunarım. Ata yurdunuza hoş geldiniz." ifadeleriyle başlıyor.