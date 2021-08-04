Oyuncu İbrahim Çelikkol alevlere karşı itfaiyeye destek verdi

Muğla Milas'ta ormanlık alanda devam eden orman yangınına gece de karadan müdahaleler sürüyor. Şarkıcı Mustafa Sandal, oyuncu arkadaşı İbrahim Çelikkol'un yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı. Alevlerin ortasında çekilen görüntülerde İbrahim Çelikkol'un en ön safta yangına müdahale ettiği görüldü. Çelikkol'un bu hareketi, sosyal medyada büyük takdir topladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN