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Oyun kuracak oyun bozacak ülke: Türkiye! Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımlar A Haber'de değerlendirildi

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Giriş: 24.01.2024 00:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda oyun kuracak ve oyun bozacak bir ülke konumuna geldi. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli kilometre taşları oluyor. Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de son 1 ayda Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımları değerlendirdi.
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