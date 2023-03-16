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Oy vermek için adres beyanı şart! Afetzedelerin seçim için adres beyanında son tarih ne zaman?

A Haber
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Giriş: 16.03.2023 09:35
Derpemzedelerin seçimlerde oy kullanabilmeleri için adres beyanlarını gerçekleştirmeleri gereken son gün 17 Mart. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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Oy vermek için adres beyanı şart
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