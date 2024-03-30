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Oy verme işlemi hangi illerde saat kaçta başlayacak? Türkiye sandık başına gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 09:31
Türkiye yarın, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi hangi illerde erkenden başlayacak? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal detayları aktardı.
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Oy verme işlemi saat kaçta?
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