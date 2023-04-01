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Oy pusulasında sıralama belli oldu: 1. sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 14:39
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi. Buna göre pusulada Cumhurbaşkanı Erdoğan 1. sırada, Muharrem İnce 2. sırada, Kemal Kılıçdaroğlu 3. sırada, Sinan Oğan ise 4. sırada yer alacak.
1. sıra Başkan Erdoğan’ın
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