Otoyol ve köprüler tıkır tıkır işliyor!

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır kalkınma hareketini zirveye çıkardı. Çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek büyük adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti.