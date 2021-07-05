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Otoyol ve köprüler tıkır tıkır işliyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2021 09:55
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır kalkınma hareketini zirveye çıkardı. Çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek büyük adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti.
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