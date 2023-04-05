Otomotiv pazarında mart rekoru! 100 araç satışı yapıldı

Türkiye'de otomobil satışları en yüksek mart ayı rakamlarına ulaştı. 2023 yılı ocak-mart döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 oranında arttı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.

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