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Otomobillerde "kara kutu" dönemi! Zorunluluk Türkiye'de uygulanacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 11:53
Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu "kara kutu" olacak. Uygulama 27 ülkede geçerli olacak. Peki kara kutu zorunluluğu Türkiye'de de uygulanır mı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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