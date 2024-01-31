Otomobillerde "kara kutu" dönemi! Zorunluluk Türkiye'de uygulanacak mı?

Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu "kara kutu" olacak. Uygulama 27 ülkede geçerli olacak. Peki kara kutu zorunluluğu Türkiye'de de uygulanır mı? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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