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Otogarlarda seçim hareketliliği! Oy kullanmak isteyenler Anadolu'ya memleketine gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 17:19
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı. Otogarlarda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu anlattı.
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