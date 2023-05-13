Otogarlarda seçim hareketliliği! Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor

Seçimlerine yüksek katılım olması bekleniyor. Kayıtları deprem bölgesindeki illerde olan seçmenler, oy kullanmak için memleketlerine dönüyor.. Bu sebeple otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Hatay'daki yoğunluğu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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