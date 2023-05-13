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Otogarlarda seçim hareketliliği! Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine dönüyor

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 10:01
Güncelleme:13.05.2023 10:02
Seçimlerine yüksek katılım olması bekleniyor. Kayıtları deprem bölgesindeki illerde olan seçmenler, oy kullanmak için memleketlerine dönüyor.. Bu sebeple otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Hatay'daki yoğunluğu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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