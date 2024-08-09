09 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Otobüsün çarptığı bina yıkılacak! Çarpma sonucu ağır hasar gören bina için yıkım kararı verildi

Otobüsün çarptığı bina yıkılacak! Çarpma sonucu ağır hasar gören bina için yıkım kararı verildi

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2024 15:47
İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır hasar gören bina için yıkım kararı verildi. Tahliye edilen binanın yıkım işlemleri için çalışma başlatıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!
Otobüsün çarptığı bina yıkılacak!
Hizbullah tek başına mı harekete geçecek?
Hizbullah tek başına mı harekete geçecek?
9 kişiye mezar olan otobüs kaldırıldı
9 kişiye mezar olan otobüs kaldırıldı
12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!
12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!
İlk ve ortaokullarda yeni dönem
İlk ve ortaokullarda yeni dönem
Instagram yeniden açılacak mı?
Instagram yeniden açılacak mı?
A Haber Kudüs’te! Mescid-i Aksa’da neler oluyor?
A Haber Kudüs’te! Mescid-i Aksa’da neler oluyor?
Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
"Tüm dünya soykırım davasına katılmalı"
187 general ve amiralin ataması yapıldı
187 general ve amiralin ataması yapıldı
Terör örgütüne Gürz darbesi!
Terör örgütüne Gürz darbesi!
TikTok çukurunda bir rezillik daha!
TikTok çukurunda bir rezillik daha!
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi
Daha Fazla Video Göster