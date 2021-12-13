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Otobüsler arızalandı, vatandaşlar duraklarda kaldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 13.12.2021 14:02
İstanbul'da her gün yaşanan otobüs arızalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. A Haber ekibi Eminönü meydanında çekim yaparken arızalı bir otobüse denk geldi. İşte İETT görevlileri, otobüs şoförü, tamirci ve vatandaşın ağzından yaşanan soruna farklı yorumlar.
Otobüsler arızalandı, vatandaşlar duraklarda kaldı
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