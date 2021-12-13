Otobüsler arızalandı, vatandaşlar duraklarda kaldı

İstanbul'da her gün yaşanan otobüs arızalarına yenileri eklenmeye devam ediyor. A Haber ekibi Eminönü meydanında çekim yaparken arızalı bir otobüse denk geldi. İşte İETT görevlileri, otobüs şoförü, tamirci ve vatandaşın ağzından yaşanan soruna farklı yorumlar.