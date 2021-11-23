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Otobüs faciası neden yaşandı? Otobüsün kapısı neden açılmadı?

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Giriş: 23.11.2021 15:27
İstanbul’da hareket eden ve Kuzey Makedonyalı yolcuları taşıyan Bulgaristan'da bir yolcu otobüsünün yanması sonucu, 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Peki tüm dünyayı sarsan facia neden yaşandı? Otobüsün kapısı neden açılmadı? Akıllardaki soruların cevabını A Haber muhabiri Mahmut Keşan’ın konuğu olan oto elektrik uzmanı Serdar Seyhan ile otobüs bakım uzmanı Hüseyin Yağışan cevap verdi.
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Otobüsün kapısı neden açılmadı?
Otobüsün kapısı neden açılmadı?
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