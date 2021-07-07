07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Otellerde bayram tatili yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı
İzmir'de bayram tatili için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Çeşme ve Alaçatı özellikle yerli ve yabancı turistleri ilgi gösterdiği noktalardan. Koronavirüse karşı yetkililer gereken tüm tedbirleri alırken aşılmanın artmasıyla birlikte güven ortamı oluştu. Bölgeden gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.