Otelde aday pazarlığı! 4 isim Çukurambar’da buluşup el sıkıştı

Son dakika haberleri... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ile otelde aday pazarlığı yaptığı belirtildi.

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