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Otelde aday pazarlığı! 4 isim Çukurambar’da buluşup el sıkıştı

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Giriş: 06.03.2023 15:44
Güncelleme:06.03.2023 15:44
Son dakika haberleri... CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ile otelde aday pazarlığı yaptığı belirtildi.
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