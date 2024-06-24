24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Otel odasındaki şüpheli ölüm! Ege ve handan uğraş kardeşler otel odasında ölü bulundu

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 10:04
İzmir'in Konak ilçesinde 12 ve 14 yaşlarındaki iki kardeş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Polis kardeşlerin ölüm nedenini araştırıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
AK Parti’de değişim dönemi
AK Parti'de değişim dönemi
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Kırmızı kategoriye 2 çizik daha!
Mardin’de DEM’li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
Mardin'de DEM'li vekilin yangın provokasyonuna vatandaşlardan ayar!
DEM’li vekiller Haliç’e trans bayrağı astı
DEM'li vekiller Haliç'e trans bayrağı astı
Avrupa’da “aşırı sağ” rüzgarı
Avrupa’da “aşırı sağ” rüzgarı
Karayolları Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi
Karayolları Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi
İsrail’de Gazze çatlağı
İsrail'de Gazze çatlağı
Şehit Astsubay için tören
Şehit Astsubay için tören
İYİ Parti’de üst düzey istifa iddiaları
İYİ Parti'de üst düzey istifa iddiaları
Daha Fazla Video Göster