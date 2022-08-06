06 Ağustos 2022, Cumartesi
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ÖSYM resmen açıkladı! Yeni KPSS tarihi belli oldu
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın iptal edilmesinin ardından, ÖSYM'den yeni KPPS takvimine ilişkin beklenen açıklama geldi. Buna göre yeni sınav takvimi ne? Memur atamalarında yeni yol haritası ne olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.