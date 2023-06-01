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ÖSYM depremzede öğrencileri taşıyacak! Depremzede öğrenciye ulaşım ve barınma desteği

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 16:02
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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Depremzede öğrenciye ulaşım ve barınma desteği
Depremzede öğrenciye ulaşım ve barınma desteği
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