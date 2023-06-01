ÖSYM depremzede öğrencileri taşıyacak! Depremzede öğrenciye ulaşım ve barınma desteği

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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