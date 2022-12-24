Osmanlı Hanedanı’na ait Puşiderler yenileniyor! Sabırla ilmek ilmek işleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Kahramanmaraşta'ki Osmanlı Hanedanı’na ait Puşideler yenileniyor. Kadınlardan oluşan ekip Puşideleri, aslına uygun bir şekilde ilmek ilmek işliyor.

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