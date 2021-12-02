02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Osmaniye’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Osmaniye’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2021 01:31
Osmaniye'de otoyolda seyir halinde olan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarken, şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular ölümden döndü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Batman'a giden F.Ş. idaresindeki 07 AIM 803 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otobüs şoförü otobüsü hemen sağa çekti.

Otobüsün içerisinde bulunan 28 yolcu alevler büyümeden tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni kesinlik kazanmazken, otobüste bulunan 28 yolcu olay yerine gelen başka bir otobüs ile yolculuklarına devam etti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Yolcu otobüsü alev alev yandı
Resmi Gazete’de yayımlandı! Kabine’de görev değişimi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kabine'de görev değişimi
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun günah galerisini paylaştı
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun günah galerisini paylaştı
Kılıçdaroğlu’nun aklındaki adayı canlı yayında açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adayı canlı yayında açıkladı
Partisindeki ’CASUS’u savundu
Partisindeki 'CASUS'u savundu
AK Partili isimden asgari ücret için flaş açıklama
AK Partili isimden asgari ücret için flaş açıklama
Bilim Kurulu sonrası açıklama
Bilim Kurulu sonrası açıklama
HDPKK’lı Demirtaş’a ’helalleşme’ teşekkürü
HDPKK'lı Demirtaş’a 'helalleşme' teşekkürü
Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu
Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
PKK’lı kadın terörist nasıl yakalandı?
MB’nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
MB'nin piyasaya müdahalesi ne anlama geliyor?
Bakan Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme!
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!
Daha Fazla Video Göster