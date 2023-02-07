Osmaniye’de vatandaşlar için çadır kuruldu! Sıcak çorba, süt ve simit dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen noktalardan biri de Osmaniye oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı ve vatandaşlarımızı kaybettik. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için mücadele ediyor. Osmaniye’de vatandaşlar için çadırlar kuruldu. Sıcak çorba, süt ve simit dağıtımı yapıldı. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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