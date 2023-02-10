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Osmaniye’de ekipler zamana karşı yarışıyor! Termal kamera ile ısı alındı!

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 08:44
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de arama kurtarma çalışmaları 5. gününde zaman karşı devam ediyor. Adana İstasyon Caddesi’nde bulunan enkazdan termal kamera ile ısı alındı. Ekipler bir ses bir nefes için enkaza iniyor. Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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Termal kamera ile ısı alındı!
Termal kamera ile ısı alındı!
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