26 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Osmaniye’de 41 bini şehir merkezlerinde 5 bini köylerde 46 bin konut hazır

Osmaniye’de 41 bini şehir merkezlerinde 5 bini köylerde 46 bin konut hazır

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2024 15:16
Osmaniye’de 46 bin deprem konutu için kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak. 46 bin deprem konutunun 6 Şubat itibarıyla teslimine başlanacak Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’dan Silikon Vadisi’ne çip ihracatı
Konya'dan Silikon Vadisi'ne çip ihracatı
Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı!
Gazze’de insanlık ölüyor |İşgalci İsrail katliamı!
Kayseri’de faciadan mı dönüldü?
Kayseri'de faciadan mı dönüldü?
Erdoğan’dan F-16 açıklaması: ABD’nin kararını bekliyoruz
Erdoğan'dan F-16 açıklaması: ABD'nin kararını bekliyoruz
46 bin deprem konutu teslim edilecek
46 bin deprem konutu teslim edilecek
Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Canlı yayında İsrail şiddeti! A Haber ekine saldırı
Canlı yayında İsrail şiddeti! A Haber ekine saldırı
İnce’den Özel’e bombardıman! Kapıyı kapattı
İnce'den Özel'e bombardıman! Kapıyı kapattı
Ege’nin en büyüğü! Resmne açılıyor
Ege’nin en büyüğü! Resmne açılıyor
Katil sürüsü etten duvar ördü! Cuma’ya izin yok...
Katil sürüsü etten duvar ördü! Cuma'ya izin yok...
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi!
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi!
Zam farkları bugün hesaplarda!
Zam farkları bugün hesaplarda!
Daha Fazla Video Göster