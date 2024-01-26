Osmaniye’de 41 bini şehir merkezlerinde 5 bini köylerde 46 bin konut hazır

Osmaniye’de 46 bin deprem konutu için kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak. 46 bin deprem konutunun 6 Şubat itibarıyla teslimine başlanacak Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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