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Osmaniye'de 1371 konteyner ev kurulacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.02.2023 15:35
Deprem bölgesi Osmaniye'de konteyner kent kurulumu başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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